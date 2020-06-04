В Латвии прекращается государственное телевещание на русском языке

Он заявил, что общественные СМИ должны продолжать производство контента для нацменьшинств. Однако его следует перенести в интернет, на специальную платформу на базе LSM.lv. Телеканал LTV7 перейдет на вещание полностью на латышском языке.

Аболиньш пояснил, что телевизионные рейтинги канала "могли быть выше". По его словам, с учетом качества журналистики на LTV7, команда канала сможет добиться лучшего охвата своей аудитории на платформе LSM.lv.

Аболиньш отметил, что на решение повлияла смена привычек аудитории. Как сообщалось ранее, на создание новой мультимедийной платформы для нацменьшинств на русском языке на базе lsm.lv потребуется около 440 тысяч евро.

Команда журналистов Русского вещания LTV7 готова работать в интернете и искать новые форматы. Однако это требует больших вложений, а пока неясно, что будет с финансированием, рассказала программный директор Латвийского телевидения Рита Рудуша в интервью радио Baltkom.

"Очевидно, что у нас есть проблемы с коммуникацией с NEPLP, потому что глава совета заявляет об этом публично, а у нас нет таких постановлений и выделенного на это финансирования. Это большой проект, который требует крупного финансирования", — пожаловалась Рудуша.

По ей словам, уход в интернет не отразится на редакции Русского вещания LTV7.

"Перемены будут только в формате. Перенести тот же формат в мультимедийную среду имеет смысла. У нас прекрасный состав журналистов, высокопрофессиональный, готовый к вызовам. Форматы будут другие. Но интернет предлагает очень разнообразно говорить с аудиторией. Если в телевидении достаточно узкая полоса для русскоязычного вещания, куда надо вместить новости, лайфстайл, спорт, то интернет дает больше возможностей, больше форматов. У Русского вещания очень растет аудитория в соцсетях и интернете, именно там они находят свою аудиторию, своего зрителя. Для них это не будет чем-то новым", — отмечает Рудуша.