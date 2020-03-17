17.03.2020, 20:57

В Латвии предотвратили теракт


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Läti politsei
Läti politseiFoto: Delfi.lv

Вдохновившись идеями террориста Андерса Брейвика, латвиец планировал нападение на школу нацменьшинств в Юрмале, а также на несколько магазинов. Службе госбезопасности удалось предотвратить теракт — человек попал в после зрения ведомства из-за агрессивных комментариев, пишет lsm.lv.

Семнадцатого марта ведомство опубликовало доклад об итогах 2019 года.

«Хотя распространение коронавируса Covid-19 на некоторое время выдвинуло на первый план обеспечения общественной безопасности другие приоритеты, вопросы госбезопасности все еще сохраняют актуальность. Более того — трудные уроки в будущем еще более усложнят и так непростую среду безопасности, особенно в сфере экономической безопасности», — отметил Нормунд Межвиетс, глава службы.

Согласно обзору, подготовленному Английской службой Lsm.lv, доклад включает информацию о работе ведомства: контрразведке, защите гостайны, защите государственного порядка, экономической безопасности, антитеррористических действий, досудебных расследований и защиты должностных лиц.

В прошлом году не было значительных изменений в направлениях работы иностранных спецслужб — Латвия интересовала их и как член иностранных организаций (НАТО, ЕС), и в связи с международной и внутренней политикой страны, говорится в докладе.

Служба госбезопасности сообщила обществу о четырех уголовных процессах, начатых по поводу шпионажа. В частности, в прошлом году Александра Красноперова, сотрудника LDz, обвинили в шпионаже в пользу России. Начато дело в отношении Олега Бурака, бывшего сотрудника МВД. Он, по данным службы, собирал различную информацию, в том числе содержащую гостайну, также для российской разведки. Ведомство, однако, подчеркивает, что никого нельзя считать виновным до оглашения приговора.

В прошлом году служба попросила МВД внести 53 иностранцев в черный список и запретить им въезд в Латвию.

Однако наиболее любопытная часть доклада касается предотвращения террористической атаки, планируемой предположительно психически нестабильным человеком, увлеченным норвежским массовым убийцей Андерсом Брейвиком.

В докладе сказано, что в прошлом году служба задержала человека, который планировал террористическую атаку на образовательное учреждение и несколько магазинов в Юрмале. Задержание было частью уголовного дела, начатого в конце 2018-го — лицо подозревали в разжигании национальной розни. Задержанный попал в поле зрение службы, поскольку на нескольких Интернет-сайтах оставлял комментарии по поводу русских и цыган в Латвии, в том числе призывал к уничтожению этих этнических групп.

Полученная в рамках расследования информация свидетельствует, что человек считал себя последователем Брейвика и бредил этим человеком, следил за всей доступной информацией о нем. Ведомство выяснило, что, «вдохновившись» преступлениями норвежца, латвиец начал целенаправленные приготовления к атаке на детей в меньшинственной школе, а также планировал совершить теракт в нескольких магазинах.

Атаку арестованный планирован совершить в день рождения Брейвика — 13 февраля. Он уже собирал все необходимое, в том числе готовился использовать взрывчатку. Службе госбезопасности же удалось предотвратить нападение. На фото — найденные у задержанного предметы.

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