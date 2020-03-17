В Латвии предотвратили теракт

Служба госбезопасности сообщила обществу о четырех уголовных процессах, начатых по поводу шпионажа. В частности, в прошлом году Александра Красноперова, сотрудника LDz, обвинили в шпионаже в пользу России. Начато дело в отношении Олега Бурака, бывшего сотрудника МВД. Он, по данным службы, собирал различную информацию, в том числе содержащую гостайну, также для российской разведки. Ведомство, однако, подчеркивает, что никого нельзя считать виновным до оглашения приговора.

В прошлом году служба попросила МВД внести 53 иностранцев в черный список и запретить им въезд в Латвию.

Однако наиболее любопытная часть доклада касается предотвращения террористической атаки, планируемой предположительно психически нестабильным человеком, увлеченным норвежским массовым убийцей Андерсом Брейвиком.

В докладе сказано, что в прошлом году служба задержала человека, который планировал террористическую атаку на образовательное учреждение и несколько магазинов в Юрмале. Задержание было частью уголовного дела, начатого в конце 2018-го — лицо подозревали в разжигании национальной розни. Задержанный попал в поле зрение службы, поскольку на нескольких Интернет-сайтах оставлял комментарии по поводу русских и цыган в Латвии, в том числе призывал к уничтожению этих этнических групп.

Полученная в рамках расследования информация свидетельствует, что человек считал себя последователем Брейвика и бредил этим человеком, следил за всей доступной информацией о нем. Ведомство выяснило, что, «вдохновившись» преступлениями норвежца, латвиец начал целенаправленные приготовления к атаке на детей в меньшинственной школе, а также планировал совершить теракт в нескольких магазинах.

Атаку арестованный планирован совершить в день рождения Брейвика — 13 февраля. Он уже собирал все необходимое, в том числе готовился использовать взрывчатку. Службе госбезопасности же удалось предотвратить нападение. На фото — найденные у задержанного предметы.