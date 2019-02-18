В Латвии полиция предотвратила похищение государственного должностного лица

В операции участвовали антитеррористический отряд "Омега" и сотрудники отдела по расследованию убийств и розыску лиц управления уголовного розыска Госполиции Латвии.

Более подробную информацию полиция предоставит на пресс-конференции, которая состоится 19 февраля, в центральном здании Госполиции Латвии.