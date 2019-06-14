В Латвии переименовали школу имени Пушкина в школу ”Взморье”

13 июня Лиепайская дума большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в ”школу Лиедага” (с латышского — взморье), сообщает „Новая газета” со ссылкой на на официальном сайте местного самоуправления.
Отмечается, что смена названия связана с объединением 12-й средней школы и 2-й средней школы в одно образовательное учреждение.
”Первоначальное решение Лиепайского городского совета предусматривало, что созданное общеобразовательное учреждение может сохранить название ”Лиепайская средняя школа им. А.С. Пушкина”. Однако в результате обсуждений реорганизационная комиссия предложила образовательному учреждению учредить новое название — Лиепайская средняя школа Лиедага”, — говорится в сообщении.
За соответствующее решение проголосовали 10 местных депутатов, 3 высказались против.
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