14.06.2019, 16:41

В Латвии переименовали школу имени Пушкина в школу ”Взморье”

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Александр Пушкин
Александр ПушкинПортрет Ореста Кипренского

13 июня Лиепайская дума большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в ”школу Лиедага” (с латышского — взморье), сообщает „Новая газета” со ссылкой на на официальном сайте местного самоуправления.

Отмечается, что смена названия связана с объединением 12-й средней школы и 2-й средней школы в одно образовательное учреждение.

”Первоначальное решение Лиепайского городского совета предусматривало, что созданное общеобразовательное учреждение может сохранить название ”Лиепайская средняя школа им. А.С. Пушкина”. Однако в результате обсуждений реорганизационная комиссия предложила образовательному учреждению учредить новое название — Лиепайская средняя школа Лиедага”, — говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 10 местных депутатов, 3 высказались против.

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