В Латвии от Covid-19 умерла 27-летняя женщина: сиротами остались двое детей

Родственница умершей пациентки рассказала журналистам программы Panorāma, что у женщины больше недели держалась высокая температура. Скорую ей вызвали на второй день Рождества, когда ей стало трудно дышать. Для лечения пациентки врачи выбрали

Remdesivir. Поскольку лекарств в Лиепае на тот момент не оказалось, на его доставку потребовалось время. Женщина дождалась лекарства, на короткое время ей стало легче, но затем ее состояние резко ухудшилось, а в понедельник она скончалась.

"Это ненормально, что человек умирает в 27 лет. Это очень печально, но мы знаем с самого начала — Covid-19 не сортирует по возрасту", — сказал глава Лиепайской региональной больницы Эдвинс Стрикс.

Известно, что Remdesivir хранится в Рижской Восточной больнице, его количество ограничено, препарат является дорогостоящим. Один флакон стоит 345 евро, а курс терапии — около 2 000 евро. В настоящее время установленная в стране процедура предусматривает, что врачи в регионах должны отправлять запрос на этот препарат, но окончательное решение принимает врачебный консилиум в Риге.

Затем представители больницы должны ехать за лекарством в Ригу, а потом проделать обратный путь домой. В этом случае к доставке медикаментов были подключены и родственники женщины.

"К родственникам пациента мы обратились не потому, что не хотели сами ехать, но мы считаем, что если есть решение, что лекарство следует использовать, то его следует использовать как можно скорее. Поэтому и возник вопрос, нет ли у пациента кого-то из родных в Риге, кто мог бы его там забрать. Мы выдаем ему разрешение, а он везет его в Лиепаю. Тогда путь вдвое короче, чем в том случае, если мы возьмем транспорт, отправим его в Ригу и поедем сами", — указал Стрикс.

Врачебный консилиум в Риге пояснил, что это лекарство используется только для лечения пациентов с Covid-19 в больницах. Причем для пациентов, у которых заболевание средней степени тяжести и состояние которых может в скором времени ухудшиться. На этот раз болезнь прогрессировала очень быстро, и даже если бы лекарство доставили сразу, оно, вероятно, уже не помогло.