В Латвии охотник случайно застрелил человека
В Жигурской волости Вилякского края в Латвии во время охоты застрелен мужчина 1963 года рождения, подтвердила порталу Delfi.lv представитель Госполиции Криста Андерсоне.
В Жигурской волости Вилякского края в Латвии во время охоты застрелен мужчина 1963 года рождения, подтвердила порталу Delfi.lv представитель Госполиции Криста Андерсоне.
Журнал Medības со ссылкой на главу Охотничьего отдела Государственной службы леса Валтера Лусиса сообщает, что пострадавший самовольно покинул охотничье место и передвигался вдоль стрелковой линии. Охотник, который выстрелил в него, не видел, кто идет, и стрелял по стрелковой линии в неясно видную цель. Пострадавший получил смертельное ранение.
Как подчеркивает журнал Medības, стрелять по неясно видной цели категорически запрещено.
Полиция продолжает выяснять детали случившегося, начат уголовный процесс.
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