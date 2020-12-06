В Латвии охотник случайно застрелил человека

Журнал Medības со ссылкой на главу Охотничьего отдела Государственной службы леса Валтера Лусиса сообщает, что пострадавший самовольно покинул охотничье место и передвигался вдоль стрелковой линии. Охотник, который выстрелил в него, не видел, кто идет, и стрелял по стрелковой линии в неясно видную цель. Пострадавший получил смертельное ранение.

Как подчеркивает журнал Medības, стрелять по неясно видной цели категорически запрещено.

Полиция продолжает выяснять детали случившегося, начат уголовный процесс.