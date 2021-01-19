В Латвии ограничения продлены до 7 февраля, все школьники будут учиться удаленно

Решение о продлении ограничений концептуально одобрило правительство и Совет по кризисному управлению. Окончательное решение будет принято в четверг, 21 января, на заседании правительства.

Министр финансов Янис Рейрс на вопрос портала Delfi о продлении ограничений указал, что это включает в себя комендантский час по выходным.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал, что сейчас нет основания смягчать ограничения.

”Я призываю латвийское общество понять всю серьёзность ситуации. В больницах большое число тяжелобольных пациентов Covid-19 и есть тенденция роста, перегрузка больниц в краткосрочной перспективе не решится”, — сказал Павлютс. ”Сейчас говорить о пересмотре ограничений нет основания, так как мы находимся в абсолютно критической ситуации”, — заявил министр.