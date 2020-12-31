В Латвии — новый антирекорд заболеваемости COVID-19. Какие данные за сутки в Литве, Финляндии и России?

В среду, 30 декабря в Латвии выявлен 1861 новый случай коронавирусного заболевания Covid-19, умерли девять человек. За прошедшие сутки сделано 12 395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%. В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.

В среду, 30 декабря, в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 36 человек. С начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом. В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных. За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус.

За сутки в Финляндии было выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано пять новых летальных исходов. Общее число смертей от COVID-19 теперь составляет 561. Общее число инфицированных COVID-19 теперь составляет 36 107. Лечение в больницах проходят 199 больных, из них в реанимации - 27.

В России за прошедшие сутки зафиксировано еще 27 747 случаев заражения COVID-19, скончались 593 человека, общее число жертв достигло 57 019. За все время пандемии в России было зафиксировано 3 млн 159 297 случаев инфицирования. Новые заболевшие были во всех 85 регионах страны. За Москвой (5105) следуют Петербург (3758) и Московская область (1487).