В Латвии Нацблок хочет запретить пенсионерам носить военную форму СССР 9 мая

Автор поправок к закону о собраниях, шествиях и пикетах Эдвинс Шноре предлагает запретить формы тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии. За нарушение закона предусмотрен штраф — 700 евро.

Если Сейм поддержит эти поправки, то пенсионеры не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в своей военной форме. Шноре указал, что ”люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства”. Именно поэтому использование этих форм недопустимо на общественных мероприятиях.

Шноре порталу DELFI сказал, что завтра состоится второе чтение в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Он рассчитывает, что законопроект будет одобрен в апреле и вступит в силу до 9 мая.