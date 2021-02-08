В Латвии на год запретили телеканал "Россия РТР". За что?

NELP констатировал, что программы телеканала неоднократно нарушают третий и четвертый пункт статьи 26 Закона об электронных СМИ, запрещающие разжигать ненависть и призывать на войну.

Закон запрещает призывать дискриминировать человека или группу по признаку пола, расы, этнического происхождения, государственной принадлежности, вероисповедания, инвалидности, возраста или других обстоятельств, а также призывать отправляться на войну или призывать к началу военного конфликта.

10 июля 2020 года, программа "60 минут". Первое нарушение было констатировано 10 июля 2020 года в программе "60 минут". В ходе дискуссии ее участники и ведущая Ольга Скабеева называли Украину террористическим государством, а ее бывшего президента Петра Порошенко — террористом. Оценив общий нарратив, эксперты пришли к выводу, что передача демонстрирует пренебрежительное отношение к украинскому народу. С учетом того, что никто из перечисленных субъектов не признан террористом, NEPLP посчитал такое обозначение разжиганием ненависти. По мнению экспертов, высказывания участников дискуссии нельзя считать редакционно обоснованными, кроме того, высказывания с признаками разжигания ненависти принадлежат и самой ведущей.

17 сентября 2020 года, программа "60 минут". Второе нарушение констатировано в той же передаче 17 сентября. Ее вел Евгений Попов. В передаче прозвучало, что бывшие страны СССР не только ничего не могут и "не удались", но и могли бы быть возвращены России. "На эти территории (литовские города Вильнюс и Клайпеда и северная часть Польши) мы могли бы претендовать, Нарву стоило бы присоединить к России, потому что там только русские жители, латвийский город Екабпилс — русский город", — прозвучало в передаче.

Кроме того, там звучало мнение, что на границе нужно разместить ракеты, потому что государства по соседству — трусливые, а цепочки российских танков должны заставить эти страны уважать Россию. Звучал также призыв "поднять наши самолеты" и направить их в сторону Берлина и Стокгольма.

21 октября 2020 года, программа "60 минут". Следующее нарушение было констатировано 21 октября, в той же передаче, которую вели Попов и Скабеева вместе. Там высказывалось презрительное отношение к белорусскому народу и призывы к насилию. В частности, высказывалось мнение, что Светлану Тихановскую следует вернуть в Минск, судить и повесить в центре города, чтобы все видели. Лидера белорусской оппозиции называли бабой-стервой с противным лицом. "Это ведьма, это чудовище! Посмотрите на ее лицо!". По мнению NEPLP, это оскорбляет не только Тихановскую, но и всю часть белорусского народа, которая идентифицирует себя с представителями оппозиции и хочет перемен в стране.