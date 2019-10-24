В Латвии мужчину будут судить за разжигание ненависти в интернете. Он призывал к расправе над легионерами

Согласно материалам обвинения, в конце октября 2018 года этот мужина, находясь у себя дома, написал комментарий к публикации одного из местных новостных порталов, в котором применил "задевающую и грубую форму по отношению к латышам и латышским легионерам".

"Такого рода выражения переходят границы допустимой свободы слова. Латышей назвали фашистами и был высказан непрямой призыв к насилию против латышских легионеров. По мнению обвинения, такие комментарии ведут к разжиганию национальной ненависти и несогласию в обществе", — говорится в присланном DELFI заявлении прокуратуры.

Санкция статьи, по которой будут судить мужчину, предусматривает наказание в виде денежного штрафа, принудительных работ, кратковременного лишения свободы или тюремного заключения на срок до пяти лет.