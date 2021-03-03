В Латвии мужчина получил условный срок за гомофобный комментарий

В Латвии мужчина получил условный срок за враждебный комментарий в отношении гомосексуала, передает Delfi.lv. Мужчину осудили на 4 года условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Срок назначен по статье разжигании социальной розни, связанной с угрозой.
2 апреля 2020 года обвиняемый опубликовал в комментариях к публикации о планах гомосексуального мужчины создать семью с любимым мужчиной запись: ”Два засранца — застрелить!” Рядом он также разместил эмодзи с изображением оружия.
В приговоре отмечается, что мужчина распространил публичный призыв, содержащий словесную агрессию, с целью разжигания ненависти и розни по отношению к социальной группе — гомосексуалам, а его действия были связаны с насилием и угрозами.
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