В Латвии можно будет носить нацистскую и советскую форму. Но только с разрешения самоуправления
Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала компромиссный вариант закона о ношении формы СССР и нацистской Германии на публичных мероприятиях, сообщает RusDelfi.lv со ссылкой на агентство LETA. Форму можно будет носить с разрешения самоуправления, если она не используется для прославления тоталитарных режимов.
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