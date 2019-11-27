В Латвии можно будет носить нацистскую и советскую форму. Но только с разрешения самоуправления

Государственная полиция в этом вопросе высказала беспокойство, что новое регулирование может использовать "соседняя страна" для дестабилизации ситуации в Латвии.

Согласно новой редакции закона, на публичных мероприятиях нельзя будет носить форму репрессивных органов СССР и нацистской Германии, а также использовать элементы этой одежды, общность которых позволяет безошибочно идентифицировать конкретные вооруженные силы или репрессивные органы.

Исключением будут случаи, когда использование формы не будет связано с прославлением тоталитарных режимов или оправдания преступлений. Разрешение на ношение формы должно дать самоуправление, на территории которого проходим мероприятие.

Таким образом, депутаты Сейма не будут решать, запрещать ли Георгиевские ленточки. Ранее с такой инициативой выступило Национальное объединение.