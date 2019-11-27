27.11.2019, 16:30

В Латвии можно будет носить нацистскую и советскую форму. Но только с разрешения самоуправления

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В Латвии можно будет носить нацистскую и советскую форму. Но только с разрешения самоуправления
Фото: Pixabay

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала компромиссный вариант закона о ношении формы СССР и нацистской Германии на публичных мероприятиях, сообщает RusDelfi.lv со ссылкой на агентство LETA. Форму можно будет носить с разрешения самоуправления, если она не используется для прославления тоталитарных режимов.

Государственная полиция в этом вопросе высказала беспокойство, что новое регулирование может использовать "соседняя страна" для дестабилизации ситуации в Латвии.

Согласно новой редакции закона, на публичных мероприятиях нельзя будет носить форму репрессивных органов СССР и нацистской Германии, а также использовать элементы этой одежды, общность которых позволяет безошибочно идентифицировать конкретные вооруженные силы или репрессивные органы.

Исключением будут случаи, когда использование формы не будет связано с прославлением тоталитарных режимов или оправдания преступлений. Разрешение на ношение формы должно дать самоуправление, на территории которого проходим мероприятие.

Таким образом, депутаты Сейма не будут решать, запрещать ли Георгиевские ленточки. Ранее с такой инициативой выступило Национальное объединение.

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