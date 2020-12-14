В Латвии могут получить штрафы около 100 участников пикета против коронавирусных ограничений

В субботу в Риге прошли два несвязанных между собой митинга против коронавирусных ограничений — один на набережной 11 Ноября, другой, возле Памятника Свободы. Их проводили соответственно Клуб защиты среды и общество "Стабильности — Да!". Обе акции были разрешены, но на них должно было присутствовать не более 25 человек. Однако пришло гораздо больше, и большая часть людей была без масок и не соблюдала дистанцию, игнорируя призывы полиции разойтись.

Начато несколько десятков административных процессов — зафиксировано как несоблюдение противоэпидемиологических требований, так и другие нарушения, например, распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Нарушения зафиксированы камерами на машинах, дронах и телефонах снимавших митинги людей. Проанализирует полиция и записи в социальных сетях, где есть прямые призывы к противоправным действиям.

Глава Госполиции Латвии Арманд Рукс объяснил Latvijas Radio, что полиция не разгоняла митинги, чтобы не эскалировать ситуацию. Мэр Риги после митингов поблагодарил полицейских за профессионализм, отметив, что нападение на полицейского при исполнении должно наказываться строго. Глава МВД Сандис Гиргенс подчеркнул, что делалось все, чтобы не допустить насилия на улицах и порчи чужого имущества. "Те люди, которые фактически устраивают провокации или находятся в состоянии алкогольного опьянения, задерживаются, а миролюбивые люди, которые вышли выразить свое мнение об этих решениях — в своем праве, и мы уважаем свободу слова", — рассказал от LTV.

Штраф выписан 31 автоводителю, которые участвовали в пикете. 13 призваны к ответственности за неправильное использование звуковых сигналов, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за наезд на полицейского, который регулировал движение.

Полиция оценивает и ответственность организаторов пикетов — на набережной 11 ноября и у памятника Свободы. Им, как юридическим лицам, грозит штраф в размере до 5000 евро.

Комиссия по гражданской обороне территории сотрудничества Риги проведет дискуссию о прошедших в субботу митингах, сообщил советник мэра Риги Мартиньша Стакиса по вопросам коммуникации Алексис Золднерс.