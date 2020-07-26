В Латвии, Литве и Финляндии ситуация с заболеваемостью коронавирусом похуже, чем в Эстонии. Много завозных случаев

За прошедшие сутки в Литве подтвердили 7 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 2008, сообщает Национальная лаборатория общественного здравоохранения (НЛОЗ).

Два из семи новых случаев коронавируса, подтвержденных за прошедшие сутки, являются привозными, а четыре связаны с известными очагами, сообщил НЛОЗ в воскресенье.

Один привозной случай был выявлен в Шальчининкайском районе. Это литовец, который вернулся из Великобритании. Еще один привозной случай был установлен в Вильнюсе у иностранца, прибывшего в Литву из Омана.

В Литве коронавирусом все еще больны 299 человек, 1616 выздоровели, в изоляции — 84 человека. От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших. С 1 июня в Литве зафиксировано 78 привозных случаев.

В Латвии за прошедшие сутки сделано 1345 теста на Covid-19, выявлено 13 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана. Еще семеро новых инфицированных — контактные лица, информация по одному заболевшему уточняется.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 191 070 тестов на Covid-19, заболели 1219 человек, 31 умер, что составляет 2,6% от всех заболевших.

Исполняющий обязанности премьера министр юстиции Латвии Янис Борданс не видит основания для каких-либо новых решений правительства, так как ответственные учреждения контролируют ситуацию.

На вопрос, не следует ли после пяти выявленных зараженных запретить въезд в Латвию гастарбайтерам из третьих стран, Борданс ответил, что вспышка заболеваемости не столь значительна.

В Финляндии за последние сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здоровья и социального развития THL. Общее число заразившихся достигло 7 393 человек, передает yle.fi.

Как уже сообщалось, в Эстонии за сутки выявлен один новый заразившийся, положительный тест зарегистрирован в Тарту.

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