В Латвии и Литве временно приостановили продажу сырого мяса в магазинах Maxima

"В пятницу во второй половине дня мы получили информацию от литовской сети магазинов Maxima о том, что полностью остановлена торговля сырым мясом и изготовляемыми из него маринованными полуфабрикатами. Действуя превентивно, мы отправили на проверку не только продукцию литовского производителя, но и образцы говяжьего, куриного и свиного мяса латвийских производителей", — пояснила Дупате-Угуле, добавив, что проверки качества продукции в магазинах проводятся регулярно — по меньшей мере один раз в месяц.

К тому же каждая партия поставляется с сертификатом, подтверждающим, что мясо соответствует стандартам качества. Однако, если возникают какие-то дополнительные проблемы, Maxima Latvija отправляет продукцию на дополнительную проверку, сообщила Дупате-Угуле.

По ее словам, результаты тестов будут известны во вторник, 11 февраля, что поможет определить источник проблемы, который на данный момент неизвестен.

Дупате-Угуле подчеркнула, что продукты, образцы которых были отправлены на проверку, не будут доступны в магазинах до получения результатов анализов.

7 февраля в Литве появилась информация о том, что сеть Maxima остановила торговлю сырым мясом, поскольку появились подозрения в том, что оно некачественное. В субботу представитель Maximа сказала Эрнеста Дапкене сказала, что микробиологическое загрязнение было обнаружено в продукции компании Biovelа.