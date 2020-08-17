В Латвии экс-сотрудника МВД приговорили за шпионаж в пользу России к 15 годам



Адвокат подсудимого Имма Янсоне уже заявила, что решение суда будет оспорено. Сам Бурак свою вину также не признает.

Отмечается, что столь объемного дела, по которому лицо обвиняется в шпионаже, в Латвии до сих пор не было. Объем незаконно переданной информации превышает 10 тысяч файлов и документов. Прокуратура утверждает, что очень разнообразная информация, которую собирали на протяжении долгого времени. Рассмотрение дела происходит в закрытом режиме.

Полковник-лейтенант Олег Бурак занимал пост начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД до 2006 года. Свой пост и службу в полиции он оставил после достижения пенсионного возраста.

Служба государственной безопасности задержала Бурака 16 октября 2018 года. В ходе расследования данного дела СГБ изъяла несколько носителей данных, которые содержали более 13 000 файлов, самодельное оружие и взрывные устройства, на приобретение которых у Бурака не было разрешения. Также оперативники нашли несколько видов оборудования, которое используется для оперативной работы и его запрещено использовать частным лицам.

Прокуратура инкриминировала ему четыре статьи: шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы.

Сам Бурак уверен, что дело о шпионаже Служба государственной безопасности (СГБ) на него завела из-за его сообщений о коррупции, сообщила Delfi его адвокат Янсоне.