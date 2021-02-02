В Латвии Covid-19 впервые обнаружили у кота. Его отправили в Эстонию

В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота, а еще у нескольких котов в крови обнаружены антитела коронавируса — это значит, что ранее они уже переболели Covid-19. Об этом во вторник, 2 февраля, на заседании комиссии Сейма сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
Латвия стала первой страной в этой части ЕС, в которой выявлен случай заболевания новым коронавирусом у кошек.
Что касается вышеупомянутого четвероногого пациента, Думпис отметил, что животное отправлено в Эстонию.
Всего анализы были взяты у 240 латвийских котов.
Напомним, что в середине января Таллиннский зоопарк сообщил, что из-за почечной недостаточности пришлось усыпить льва Джонни. Его тест на коронавирус оказался положительным.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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