В Латвии чрезвычайная ситуация продлена до 12 мая

Президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в распорядок очередного пленарного заседания, которое состоится в этот четверг. Если Сейм отвергнет продление, то решение правительства теряет силу.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс объявил поправки, позволяющие правительству неограниченное количество раз продлевать ЧС. До этого Кабинет министров мог это сделать только один дополнительный раз на три месяца.

Ринкевич в своем Facebook сообщил — решение правительства значит, что остаются в силе ограничения международного сообщения. Поэтому уже скоро будут объявлены новые рейсы репатриации.

”Пожалуйста, учитывайте то, что не все сразу смогут зарезервировать билеты. Преимущество будет у тех, кто застрял за пределами Европейского союза и тем, кто находится за пределами страны без средств на выживание или социального обеспечения”, — указал Ринкевич.

Министр призвал граждан Латвии, длительно проживающих за границей, оставаться в странах проживания:

”Мы будем рады вас встретить после окончания чрезвычайной ситуации, однако сейчас ограничения, введенные в ваших странах и международно, не являются лучшим и безопасным временем для путешествий.”

Все жители Латвии, вернувшиеся из-за границы, должны на 14 дней самоизолироваться.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 12 марта и вступила в силу 13 марта. Особое положение должно было завершиться 14 апреля, но эпидемиологи, инфекционисты и политики сошлись на том, что на данный момент лучше продлить ЧС ещё на месяц. Ранее Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сообщил, что несмотря на снижение показателей заболеваемости новым коронавирусом, в стране всё ещё есть примерно 2500 человек, признанных контактными лицами. Эти люди должны находиться в самоизоляции и следить за состоянием здоровья. Помимо прочего, 25 марта ЦПКЗ объявил начало неконтролируемого распространения вируса в обществе.

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