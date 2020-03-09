В Латвии число инфицированных коронавирусом возросло уже до шести. На карантине находятся 160 человек

Перевощиков подчеркнул, что они заразились вирусом не в самолете, а на севере Италии. Он также напомнил, что уже в воскресенье сотрудники SPKC связались со всеми пассажирами и членами экипажа, предписав им в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

На карантине из-за распространения нового коронавируса находятся уже 160 человек. Большая часть этих людей — пассажиры самолетов, на которых летели зараженные коронавирусом.

В Латвии первый случай Covid-19 был зарегистрирован неделю назад. Рижанка в субботу, 29 февраля, прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже во вторник была выписана из больницы домой.

Вторым заболевшим жителем Латвии стала женщина, которая заразилась вирусом на курорте Червиния, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.