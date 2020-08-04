04.08.2020, 14:50
В Латвии бабушку будут судить за похищение и убийство новорожденного ребенка
Елгавская прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого женщине предъявлены обвинения в похищении и убийстве ребенка.
Елгавская прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого женщине предъявлены обвинения в похищении и убийстве ребенка.
Как следует из материалов дела, 4 апреля 2019 года бабушка, у которой есть медицинское образование, приняла роды у внучки, не вызвав бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После этого женщина в припадке гнева забрала ребенка и унесла из дома, где при невыясненных обстоятельствах убила.
Дело передано на рассмотрение в Елгавский суд.
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