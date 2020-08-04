В Латвии бабушку будут судить за похищение и убийство новорожденного ребенка

Как следует из материалов дела, 4 апреля 2019 года бабушка, у которой есть медицинское образование, приняла роды у внучки, не вызвав бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После этого женщина в припадке гнева забрала ребенка и унесла из дома, где при невыясненных обстоятельствах убила.

Дело передано на рассмотрение в Елгавский суд.