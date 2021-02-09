В Куршевеле рухнул вертолет с пятью людьми на борту

В Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах) упал гражданский вертолет, на борту которого находились по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro и жандармерию и власти департамента Савойя.
По их данным, вертолет разбился в районе озера Розьер близ горы Дент-дю-Вильяр на высоте 1,9 тыс. м. По предварительной информации, в результате произошедшего погибли два человека, трое пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести.
Транспортное средство вылетело из Куршевеля в 15:41 (16:41 по Таллинну) по местному времени, около 17:20 начали поступать сообщения от очевидцев, которые заявили о падении вертолета, после чего увидели дым.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Убивает 97% COVID за 5 минут: и этот продукт назвали ученые
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни