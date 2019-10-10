В Крыму задержан россиянин, готовивший взрыв в административном здании

"Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму", — сообщили в ЦОС.

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", — отметили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", — добавили в ЦОС.