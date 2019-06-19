19.06.2019, 13:54

В крушении MH17 на Донбассе виноваты трое россиян и один украинец. Названы имена четырех подозреваемых

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rus.delfi.ee
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17 июля 2014 года "Боинг" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, потерпел крушение над Донбассом. Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу МН17. Среди них трое россиян и один украинец.

Следственная группа сообщила, что подозреваемыми в катастрофе являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Игорь Стрелков), бывший руководитель разведки ДНР Сергей Дубинский, известный так же как Хмурый, и Олег Пулатов по прозвищу Гюрза, которого называют бывшим заместителем Хмурого, и полевой командир Леонид Харченко, единственный украинец.

Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Следствие установило, что зенитно-ракетный комплекс ”Бук”, сбивший ”Боинг” Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Были рассмотрены более сотни лиц, которые могли быть причастны к крушению самолета.

Следственная группа образована пятью странами: Австралией, Малайзией, Украиной, Бельгией и Нидерландами.

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