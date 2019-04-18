В Кремле указали на рецидивы героизации нацизма в Эстонии

В Эстонии отмечаются рецидивы героизации нацизма, указали в Кремле. Об этом говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"В стране наблюдаются рецидивы героизации нацизма", — говорится в документе. В качестве примеров упомянуты воссоздание 2 сентября 2018 года в местечке Лихула скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", а 22 июня 2018 года — мемориальной доски по случаю 110-летия со дня рождения полковника "Ваффен-СС" Ребане.

Также в Кремле констатировали, что Таллин проводит целенаправленную линию на вытеснение русского языка, сужение русскоязычной образовательной сферы, в том числе под предлогом создания "единой школы", где обучение эстонских и русских детей должно вестись на эстонском языке.

"При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии", — говорится в материалах.