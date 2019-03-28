В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу

Как отметил Песков, третьи страны, в частности США, не должны беспокоить двусторонние отношения России с другими государствами.

”Нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран”, — уточнил представитель Кремля, напомнив, что сами Соединенные Штаты ”присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть”.

Песков также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику Венесуэлы и рассчитывает, что таким же образом будут поступать и другие страны.

Ранее, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что ”Россия должна убраться” из Венесуэлы. Американский вице-президент Майк Пенс также призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства.