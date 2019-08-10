В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв

"Без сомнения, это было умышленное деяние", — заявил журналистам инспектор полиции Йорген Берген Сков. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Полиция ведет его розыск.

Взрывы в Копенгагене и шведской Ландскроне

Первый взрыв в датской столице прогремел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства и получил легкие ранения один человек. По словам Скова, пока еще рано говорить о возможных связях двух взрывов.

Вечером 7 августа также произошел взрыв перед ратушей в городе Ландскрона на юге Швеции, находящемся в часе езды от Копенгагена.