В Конгрессе США официально начали расследование действий Трампа

Конгрессмены также хотят, чтобы представители Госдепартамента и Белого дома дали показания членам Конгресса по этому поводу, сказано в распространенном в понедельник совместном заявлении глав трех комитетов.

В январе газета The Washington Post написала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

В частности, отмечается, что после этой встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это, по данным бывших и действующих членов правительства США, стало известно после того, как один из членов команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с российским президентом. Отвечая на вопрос об опубликованной в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России, хозяин Белого дома назвал данный материал "самым оскорбительным, который он когда-либо читал".

Юридически комитет начал расследование в условиях, когда близится к завершению другое расследование — спецпрокурора Роберта Мюллера, напоминает CNN. Материалы запрошены и у тех, кто ранее уже давал показания сотрудникам аппарата спецпрокурора.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC в воскресенье отметил, что пока слишком рано говорить о процедуре импичмента. "В данный момент у нас нет четко разложенных по полочкам улик и всего необходимого для импичмента", — отметил он, добавив при этом, что с его точки зрения президент Трамп препятствовал осуществлению правосудия.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.