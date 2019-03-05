В Конгрессе США официально начали расследование действий Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал в понедельник расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN. Полученная информация может быть использована для процедуры импичмента.
Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям — в том числе в Белый дом, министерство юстиции, высокопоставленным сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям — с требованием в течение двух недель представить запрошенные для расследования документы. В случае отказа комитет может направить им повестки с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний.
В юридическом комитете намерены провести тщательный анализ запрошенной информации, а потом принимать решения о том, кого именно вызывать на открытые слушания.
По утверждению CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное воспрепятствование осуществлению правосудия, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями.
Кроме того, председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США — по разведке, по иностранным делам и по надзору — затребовали от Белого дома и Госдепартамента документы, касающиеся встреч президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Конгрессмены также хотят, чтобы представители Госдепартамента и Белого дома дали показания членам Конгресса по этому поводу, сказано в распространенном в понедельник совместном заявлении глав трех комитетов.
В январе газета The Washington Post написала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.
В частности, отмечается, что после этой встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это, по данным бывших и действующих членов правительства США, стало известно после того, как один из членов команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.
Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с российским президентом. Отвечая на вопрос об опубликованной в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России, хозяин Белого дома назвал данный материал "самым оскорбительным, который он когда-либо читал".
Юридически комитет начал расследование в условиях, когда близится к завершению другое расследование — спецпрокурора Роберта Мюллера, напоминает CNN. Материалы запрошены и у тех, кто ранее уже давал показания сотрудникам аппарата спецпрокурора.
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Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC в воскресенье отметил, что пока слишком рано говорить о процедуре импичмента. "В данный момент у нас нет четко разложенных по полочкам улик и всего необходимого для импичмента", — отметил он, добавив при этом, что с его точки зрения президент Трамп препятствовал осуществлению правосудия.
Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства.
Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.