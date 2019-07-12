В Конгрессе США одобрили еще одну санкционную меру против России

Один из авторов поправки, демократ из Калифорнии Брэд Ширман заявил, что поправка стала ответом на "вмешательство России в наши выборы". По его словам, эта санкция может быть снята с согласия Конгресса США, если администрация президента "придет к выводу, что Россия способна не вмешиваться в американские выборы по крайней мере на протяжении одного избирательного цикла".

Оборонный бюджет ждет одобрения Конгрессом США

Проект оборонного бюджета на 2020 год должен быть одобрен Палатой представителей и Сенатом, после чего поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Инициатива запретить инвесторам из США осуществлять сделки по покупке суверенного долга России упоминалась в проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, представленном в мае. При этом речь шла о новом российском госдолге, который был выпущен спустя три месяца после того, как закон вступил в силу.