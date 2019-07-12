12.07.2019, 18:07

В Конгрессе США одобрили еще одну санкционную меру против России

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Deutsche Welle
EST
В Конгрессе США одобрили еще одну санкционную меру против России
pixabay.com

Палата представителей США включила в оборонный бюджет на 2020 год поправку, предусматривающую запрет для американцев совершать сделки с российским госдолгом. Такое решение было принято на заседании нижней палаты Конгресса США вечером в четверг, 11 июля.

Один из авторов поправки, демократ из Калифорнии Брэд Ширман заявил, что поправка стала ответом на "вмешательство России в наши выборы". По его словам, эта санкция может быть снята с согласия Конгресса США, если администрация президента "придет к выводу, что Россия способна не вмешиваться в американские выборы по крайней мере на протяжении одного избирательного цикла".

Оборонный бюджет ждет одобрения Конгрессом США

Проект оборонного бюджета на 2020 год должен быть одобрен Палатой представителей и Сенатом, после чего поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Инициатива запретить инвесторам из США осуществлять сделки по покупке суверенного долга России упоминалась в проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, представленном в мае. При этом речь шла о новом российском госдолге, который был выпущен спустя три месяца после того, как закон вступил в силу.

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