В КНР уже три дня не фиксируется новых случаев коронавируса

В Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. В то же время отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек, сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 21 марта.

Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались. В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

Экономика КНР нормализуется

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономика КНР, несмотря на сохраняющиеся риски из-за коронавируса, демонстрирует признаки нормализации. Большинство китайских предприятий возобновили производство, многие работники вернулись на рабочие места, сообщил МВФ 20 марта.

В то же время эксперты фонда отмечают, что эпидемиологическая ситуация в КНР может ухудшиться после возобновления внутреннего и международного авиасообщения. На китайском экспорте могут негативно сказаться и турбулентность на мировых фондовых биржах, а также эпидемия коронавируса в других странах.