В Китае зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592, пишет "Медуза".

По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера ”Даймонд Принсесс”.