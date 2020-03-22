В Китае вылечилась одна из первых заболевших коронавирусом

Вэй Гуйсянь была выписана из больницы еще в начале января. Как пишет Daily Mail, сейчас она полностью здорова, однако ее дочь, у которой в середине января был положительный результат на COVID-19, остается в полевом госпитале.

Отмечается, что первые симптомы у продавца появились еще 10 декабря, но она проигнорировала их. Спустя некоторое время, все же пошла в частную клинику возле своего дома, где ей вводили антибиотики с помощью капельницы. Сначала врачи диагностировали бронхит.

А уже через несколько дней, когда женщина начала терять сознание, ее госпитализировали в респираторное отделение больницы Сихэ. Врачи провели более глубокие анализы, включая мазок из горла и эндоскопию, но так и не смогли установить диагноз.

Прошло несколько недель с того времени, однако затем медики связали похожие симптомы у группы людей из одного района, и диагностировали у них новый коронавирус.

Вэй Гуйсянь потратила на свое лечение огромную сумму, однако считает себя счастливицей, так как многим не удалось выжить после этого заболевания.

По мнению китаянки, она могла заразиться коронавирусом именно на рынке, где работала рядом с продавцами дикого мяса.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!