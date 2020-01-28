В Китае сообщили, когда ждать пика вспышки коронавируса

По его словам, в Китае это произойдет примерно через семь-десять дней.

Специалист при этом отметил, что масштабного роста распространения инфекции среди населения не случится, а коэффициент смертности от коронавируса будет падать.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.