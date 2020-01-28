В Китае сообщили, когда ждать пика вспышки коронавируса
Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает агентство ”Синьхуа”.
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