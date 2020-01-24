В Китае построят больницу для больных коронавирусом за 9 дней. Говорят, обычно они строят быстрее

С самого раннего утра пятницы на стройплощадке работают десятки экскаваторов, расчищающих площадку для строительства, которое планируется завершить 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Больницу должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов. Вместимость больницы на тот момент достигала 1 тысячи мест, и в ней на протяжении двух месяцев лечение проходили пациенты со всей страны.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами.