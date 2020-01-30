В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций

Утверждается, что вирус проник во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы и города центрального подчинения.
По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам.
Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.
Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.
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