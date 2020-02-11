В Китае из-за коронавируса начали увольнять высокопоставленных чиновников

Это секретарь комитета Компартии Китая в Комитете здравоохранения Чжан Цзинь и руководитель Комитета здравоохранения Лю Инцзы. Обе эти должности займет недавно введенный в состав регионального Комитета здравоохранения Ван Хэшэн — заместитель руководителя Госкомитета здравоохранения КНР.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в столице провинции в декабре. В январе власти начали принимать меры и в итоге фактически закрыли Ухань на карантин. В конце января мэр Уханя Чжоу Сянван объяснил, что информация о новой инфекции замалчивалась в соответствии с требованиями законодательства, городские власти не имели право ее раскрывать.

7 февраля стало известно, что в Ухане умер от пневмонии врач Ли Вэньлян, который в декабре первым предупредил в соцсетях о появлении нового коронавируса. В январе его задерживала полиция за распространение слухов и нарушение общественного порядка. Других врачей, которые делились этой информации, вызывали в полицию и предостерегали от распространения слухов.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,097 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.