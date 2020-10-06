В Киргизии смена премьера: новым главой правительства стал представитель оппозиции

Собеседник агентства уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

В пресс-службе парламента отметили, что "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Ранее участники протестов против результатов парламентских выборов освободили Жапарова из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Биография нового премьера Киргизии

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Киргизско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания Государственного комитета национальной безопасности закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.