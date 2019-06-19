В Киеве застрелился депутат Рады Дмитрий Тымчук: все подробности

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, по факту гибели Дмитрия Тимчука, которого сегодня обнаружили застреленным в собственной квартире, начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Тымчук застрелился: версии следствия



По предварительным данным, следствие рассматривает несколько версий гибели Тымчука. В частности, правоохранители не исключают, что гибель Тымучка - несчастный случай. Также рассматривается верстия, что причиной является неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Реакция на гибель Тымчука



Нардеп Александр Бригинец в Facebook прокомментировал информацию о гибели Тымчука. В частности, Бригинец выразил сомнение, что Тымчук погиб случайно.

"Погиб случайно при чистке оружия? Кто в это поверит! В зале (Верховной Рады, - ред.) говорят о зачистке ФСБ тех, кто много знал о российской агрессии", - написал он.

Тымчук застрелился в Киеве: все подробности

Нардеп от "Народного Фронта" Андрей Тетерук в эфире Еspreso.tv заявил, что гибель Тымчука не может быть самоубийством и отметил, что к гибели может быть причастна РФ.

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий выразил соболезнования в связи с гибелью нардепа Дмитрия Тымчука.

По данным полиции Киева, сегодня в 12:15 правоохранителям сообщили о том, что в квартире на бульваре Перова человек получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте.