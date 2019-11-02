В Киеве задержан "помощник" президента Зеленского, который торговал должностями за 1,5 млн долларов

Как сообщается на сайте пресс-центра СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По информации издания УНИАН, задержанный, встречаясь с разными людьми, представлялся, в зависимости от ситуации, то советником президента Зеленского, то спикера парламента Дмитрия Разумкова, то помощником вице-премьера Украины Михаила Федорова или ассистентом кого-либо из 10 первых номеров избирательного списка президентской партии "Слуга народа".

У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся «позаштатним помічником» керівництва країни і пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та держорганах. За призначення директором одного з держпідприємств він вимагав $1,5 мільйона https://t.co/Bsy4DbW37p pic.twitter.com/LkrT3EzPGy — СБ України (@ServiceSsu) 1 ноября 2019 г.



"Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов", — отмечается в сообщении Службы безопасности Украины.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.