В Киеве задержан "помощник" президента Зеленского, который торговал должностями за 1,5 млн долларов

Как сообщается на сайте пресс-центра СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства.
В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
По информации издания УНИАН, задержанный, встречаясь с разными людьми, представлялся, в зависимости от ситуации, то советником президента Зеленского, то спикера парламента Дмитрия Разумкова, то помощником вице-премьера Украины Михаила Федорова или ассистентом кого-либо из 10 первых номеров избирательного списка президентской партии "Слуга народа".
"Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов", — отмечается в сообщении Службы безопасности Украины.
Мужчина задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
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