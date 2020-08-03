В Киеве задержали преступника, который пригрозил взорвать бомбу в банке

Около полудня в отделение банка вошел мужчина в возрасте до 35 лет. Он сказал, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули здание, руководитель отделения остался, рассказал Геращенко.

Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, теперь преступнику грозит длительное тюремное заключение, пишет DW. Ранее Антон Геращенко написал в соцсети Facebook, что, по предварительной информации, лицом, угрожавшим терактом, является 32-летний гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. "Судя по соцсетям, это психически нестабильный человек", - добавил Геращенко.

21 июля в украинском Луцке местный житель захватил заложников в рейсовом автобусе. Преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых в том числе участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы освободить людей, глава Украины по требованию преступника записал шестисекундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм ”Земляне”. После этого захватчика задержали. Заложники не пострадали. Возбуждено дело о теракте.