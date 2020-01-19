В Киеве проходит прощание с погибшими в крушении Boeing украинцами

Траурная церемония прощания с ними была организована в одном из терминалов столичного аэропорта. В ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и коллеги погибших летчиков и бортпроводников.

После закрытой части в 13.00 началась открытая часть для всех желающих.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. Лайнер был сбит ракетой класса "земля-воздух". В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне напряженных отношений между Ираном и США, резко обострившихся из-за убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.