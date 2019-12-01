В Киеве при обстреле автомобиля погиб маленький ребенок

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание ”Информатор”.
По последней информации, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева. На момент обстрела в машине находился ребенок, он скончался от полученных травм.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты поиском автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники.
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