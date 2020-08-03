03.08.2020, 13:22

В Киеве преступник пригрозил взорвать бомбу в банке

 (2)
EST 3
В Киеве преступник пригрозил взорвать бомбу в банке
screenshot - youtube

Полиция Киева ведет переговоры с мужчиной, который пригрозил взорвать бомбу в отделении ”Универсал Банка” в бизнес-центре ”Леонардо”. Об этом в фейсбуке сообщил первый замглавы МВД Украины Антон Геращенко, пишет Meduza.

Около полудня в отделение банка вошел мужчина в возрасте до 35 лет. Он сказал, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули здание, руководитель отделения остался, рассказал Геращенко.

21 июля в украинском Луцке местный житель захватил заложников в рейсовом автобусе. Преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых в том числе участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы освободить людей, глава Украины по требованию преступника записал шестисекундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм ”Земляне”. После этого захватчика задержали. Заложники не пострадали. Возбуждено дело о теракте.

Читайте также: