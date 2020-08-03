В Киеве преступник пригрозил взорвать бомбу в банке

Около полудня в отделение банка вошел мужчина в возрасте до 35 лет. Он сказал, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули здание, руководитель отделения остался, рассказал Геращенко.

21 июля в украинском Луцке местный житель захватил заложников в рейсовом автобусе. Преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых в том числе участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы освободить людей, глава Украины по требованию преступника записал шестисекундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм ”Земляне”. После этого захватчика задержали. Заложники не пострадали. Возбуждено дело о теракте.