17.07.2020, 23:13
В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.
Инцидент произошел в 20:08 по местному времени. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
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