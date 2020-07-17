17.07.2020, 23:13

В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший


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Srochnaya novost
Mobiilifoto: RusDelfi

В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".

Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.

Инцидент произошел в 20:08 по местному времени. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

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