В Казани задержали подозреваемого в убийстве 25 человек. ”Поволжского маньяка” искали с 2011 года

СМИ, включая ”Интерфакс”, со ссылкой на источники сообщают, что подозреваемый — 38-летний Радик Тагиров — был задержан утром 1 декабря в Казани. По данным KazanFirst, информация о нем поступила из федерального центра.

”Реальное время” в свою очередь пишет, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. По данным этого издания, он ранее был дважды судим.

Тагиров, сообщил источник KazanFirst, ”вину признает, плачет”.

Официально правоохранительные органы сообщения о задержании предполагаемого серийного убийцы пока не комментируют.

В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года произошла серия убийств пожилых женщин. Первые девять убийств были совершены в Казани. Жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки — они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.

”Поволжскому маньяку” приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных, помимо Казани, в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других крупных городах региона. Чаще всего ”поволжскому маньяку” приписывают 25 убийств.

В феврале 2017 года заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов заявлял, что следствие предполагает, что ”поволжский маньяк” — житель Удмуртии, и объявил, что за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей.

За годы поисков ”поволжского маньяка” высказывались предположения, что он или находится за решеткой, или его уже нет в живых.